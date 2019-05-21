برجك اليوم – الأربعاء 22 أيار 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان هذا يوم فيه أجوبة قد تسبب ارتباكاً أو حيرة أو تشوشاً في الرؤية، فكن أقل حساسية وحافظ على صحتك، ولاتستهتر بأي إشارة وابتعد عن النزاعات والعدائية والعنف.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار تسهل الاتصالات ويكبر الحظ في المجال المهني والعملي لتستطيع اجتياز الصعب، أو تتعرف على أصدقاء جدد يفيدونك في أعمالك، المحيط يدعم اختياراتك وقراراتك.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران تسمع الكثير من المدح وحولك المساعدات والتأييد وأيادٍ تمتد لمعونتك، فأنت تجد حلولاً لمشكلات سابقة وتباشر أعمالاً جيدة وسط جو من المساعدات والدعم.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز كن واعياً للقلق فهو يرافقك اليوم نتيجة تأجيل بعض المواعيد أو اللقاءات، أو سوء تفاهم محتمل أو تحريف لبعض الكلام يجعلك تدخل نزاعات لست تحتاجها.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب المشكلة أننا حين تكون أعمالنا كثيرة نبدأ بالتأفف وننسى أن هذا العمل نحبه وأنه إنجاز جيد بالنسبة لنا، فحاول طلب المساعدات وخفف من العمل كي لا تصل إلى حد الإرهاق الجسدي.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول تصرفك بذكاء لترتب أمورك يجعلك فعالا وخاصة أن اتصالاتك مجدية ومهمة، فيومك سيبدأ بتفاهم مع المحيط ربما سببه اعتذار ممن تحب منك، وقد تبادر لتعتذر ممن أخطأت في حقهم.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول انتبه من مشكلات عائلية ولا تسعى إلى تغيير الآخرين ولاحظ كم مرة ستقول أف من دون قصد، فاحمِ نفسك من عصبية مفاجئة تأخذك إلى مواقف خاطئة ووازن كلمتك وتصرفاتك.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني قد تحضر مناسبات سعيدة عائلية أو اجتماعية أو صحية تمنحك سعادة واستقراراً، وربما تتاح لك فرص جديدة للتعارف والتواصل، وقد يجذب نظرك وقلبك قصه مفرحة.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول تأقلم مع ما يحصل وكن أكثر ليناً ووازن بين مصروفك ودخلك وطالب بحقوقك المفقودة لتحصل عليها، فالحالة المادية ضاغطة على أعصابك لأن الدخل قليل والمتطلبات كثيرة.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني أنت اليوم مشرق وسعيد وقد تحاول تعزيز علاقة كانت غير جدية في حياتك الشخصية، لذلك أنصحك بوضع خططك لما هو آت وتحضيرها لتحصد النجاح، فاليوم للإنجاز.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط احم نفسك من تصرف متسرع وواجه مشكلاتك بهدوئك المعتاد وتمسك بمن تحب، فأنت في مفترق طرق بين أن تبذل الجهود وتصبر لتحتفظ بحظوظك وبين أن تعاند.