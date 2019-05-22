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تنبأت بإصابة ابنتها بالسرطان

| وكالات

الخميس, 23-05-2019

استطاعت الأسترالية كيلي بيرن التنبؤ بإصابة طفلتها بورم خبيث من صورة التقطتها عدسة الكاميرا باستخدام الفلاش.
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» أن بيرين المقيمة في ولاية كوينزلاند دقت ناقوس الخطر عندما لاحظت توهجاً غريباً في بؤبؤ عين واحدة فقط في صورة التقطت لابنتها (5 سنوات) باستخدام الفلاش.
ولجأت الأم إلى الأطباء الذين قاموا بتشخيص ورم أرومة الشبكية وهو شكل نادر من الأورام السرطانية.
وأجرى الأطباء عملية للطفلة أزالوا فيها العين المصابة وثبتوا محلها عيناً صناعية.

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