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الجيش يقضي على 150 من «النصرة» و«حميميم» تعرضت لاعتداء صاروخي

| وكالات

الخميس, 23-05-2019

أكدت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، نقله موقع «روسيا اليوم»، أن الجيش العربي السوري قضى على أكثر من 150 مسلحاً من تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي ودمر 3 دبابات و24 سيارة مزودة برشاشات ثقيلة.
وقال البيان: إن قوات الجيش صدت منذ صباح (أمس) 3 هجمات مكثفة لـ«النصرة» على التجمع السكني في بلدة كفر نبودة، شارك فيه نحو 500 مسلح و7 دبابات و4 سيارات مشاة ونحو 30 سيارة مزودة برشاشات ثقيلة وسيارتين تحملان متفجرات يقودهما انتحاريان.
وأعلنت الوزارة أيضاً عن استخدام الإرهابيين لراجمات الصواريخ لشن هجمات على قاعدة حميميم الروسية بسورية.

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