الهند تعلن المباشرة في عملية إعادة الإعمار … المقداد: لن يحقق أعداؤنا بالسياسة ما عجزوا عنه بالميدان

بينما أعلنت الهند أنها باشرت المشاركة في عملية إعادة الإعمار في سورية، جددت دمشق التأكيد على أن الشعب السوري لن يسمح لمن حاربوا سورية أن يحققوا في السياسة ما عجزوا عنه في الميدان.

نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد التقى أمس المبعوث الخاص لرئيس طاجيكستان إلى الشرق الأوسط زبيد اللـه زبيد زاده، الذي أكد أن زيارته لسورية تأتي تأكيداً على أهمية العلاقات الطاجيكية السورية والسعي إلى تطويرها.

بدوره شدد المقداد، بحسب وكالة «سانا» للأنباء، على أن الشعب السوري لن يسمح لمن حاربوا سورية أن يحققوا في السياسة وأساليب الحصار ما عجزوا عن تحقيقه في الميدان.

في غضون ذلك، تلقت «الوطن» نسخة من بيان من السفارة الهندية بدمشق، حول زيارة نائب وزير الخارجية الهندي للعلاقات الاقتصادية تي إس تيرومورتي لسورية مؤخراً، أعلنت بموجبه أنها باشرت المشاركة في عملية إعادة الإعمار في سورية من خلال توسيع محطة تشرين الحرارية ضمن خط الائتمان الهندي.

وجددت التأكيد ضرورة احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها، وشددت على الحاجة إلى عملية سياسية بقيادة سورية.