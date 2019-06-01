خطة لتعديل مخصصات البنزين للسيارات الخاصة تشمل خدمة المسافر

كشفت مصادر مسؤولة في شركة محروقات عن وجود دراسة لخطة جديدة بالنسبة لمخصصات البنزين بالنسبة للسيارات الخاصة تشمل مخصصات خدمة المسافر خلال الشهر الحالي، لافتةً إلى أن كمية المئة لتر شهرياً المخصصة للسيارات الخاصة سوف تبقى مئة لتر مدعومة في حين المخصصات الأخرى يمكن أن يتم تعديلها ومن الممكن أن تقرّ بين يوم وآخر.

وفي تصريح لـ«الوطن» أضافت المصادر: سيتم رفع الشريحة غير المدعومة إلى 400 أو 500 لتر بعدما كانت 140 لتراً شهرياً، مبينة أن خدمة المسافر من الممكن أن تدخل في الشريحة الثانية تلقائياً. وفيما يتعلق بموضوع إلغاء خدمة المسافر لفتت المصادر إلى ورود شكاوى من أصحاب السيارات الخاصة للشركة تفيد بحدوث خلل كبير بالنسبة لتوزيع مخصصات خدمة المسافر على أصحاب السيارات بالإضافة لعدم إمكانية حصول البعض من أصحابها على مخصصاتهم أثناء السفر وعدم الاستفادة من الخدمة التي منحت لهم بسبب امتناع البعض من أصحاب المحطات عن إعطائهم الكمية المخصصة لهم.