شبّه ما تعرضت له بلاده بما يجري في سورية … بطريرك صربيا: يدهشني هذا الاستقبال المهيب على الأرض والمدينة المقدستين

عبر بطريرك صربيا إيريناوس عن دهشته من الاستقبال المهيب الذي لقيه في سورية، وعن فرحته الكبيرة لزيارة الكنيسة الأنطاكية العريقة المتجذرة في التاريخ والمتجددة رغم قدمها.

وجرى استقبال رسمي وشعبي للبطريرك إيريناوس، الذي وصل إلى سورية قادماً من لبنان صباح أمس في زيارة رسمية على رأس وفد كنسي تستمر حتى السابع من الشهر الجاري.

وأقيمت أمس في الكنيسة المريمية بدمشق صلاة مشتركة بمشاركة البطريرك إيريناوس وبطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي وبطريرك أنطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم البطريرك مار اغناطيوس أفرام الثاني كريم، وبطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك البطريرك يوسف العبسي، ورؤساء الطوائف المسيحية في سورية.

وبعد أن عبر عن دهشته من الاستقبال المهيب له أشار بطريرك صربيا: إلى ما تعرضت له بلاده من مآس نتيجة الحرب ولا تزال تعاني منها حتى اليوم، كما عانت سورية، مضيفاً: «نأسف أن هذه الأماكن المقدسة لم تسلم على مر التاريخ واليوم أيضاً في هذه الأحداث المؤسفة التي عصفت بها من الدمار الذي طال الحجر والبشر».

وابتهل بطريرك صربيا إلى الرب أن يمنح الشعب السوري القوة لتحمل الآلام وأن تنعم هذه الأرض المقدسة بالسلام والمحبة بين أبنائها.

من جانبه أوضح البطريرك يازجي أن الصلاة هي من أجل سلام سورية والعالم ومن أجل المتألمين والمهجرين والمخطوفين، ومن بينهم المطرانان المخطوفان بولس يازجي مطران أبرشية حلب للروم الأرثوذكس ويوحنا إبراهيم مطران حلب للسريان الأرثوذكس، وسط تعامي العالم عن غيابهما.

ورحب يازجي بالبطريرك الضيف قائلاً: «نستقبلكم اليوم مسيحيين ومسلمين لتروا الصورة الحق عن العيش الواحد بين كل الطوائف وتآخي الأديان وعراقة التاريخ ومحبة الناس وطيبتهم».

وقال البطريرك يازجي: «على هذه الأرض خطا السيد المسيح ورسله وأخصاؤه وعلى مقربة منها حرمون يعانق تراب سورية وعلى قدميه الجولان السوري وبحيرته طبريا التي غسلت أرجل السيد المسيح وهذا نزر قليل مما تحمل هذه الأرض من قدسية وما يحمل أبناؤها من عراقة مسيحية مشرقية».

وقبيل وصوله دمشق بساعات، ذكرت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام، أن بطريرك صربيا وصل إلى مطار بيروت الدولي، في زيارة رسمية سلامية على رأس وفد رفيع المستوى.

وأضافت الوكالة أنه بعد الاستقبال، توجه موكب إيريناوس إلى العاصمة السورية دمشق، وكان في استقباله والوفد المرافق عند نقطة الحدود اللبنانية السورية مدير العلاقات العامة بوزارة الأوقاف السورية سعيد العزب.