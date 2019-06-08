الكشف عن حقيقة ابتسامة الموناليزا

أثارت ابتسامة الموناليزا من اللوحة الشهيرة التي رسمها ليوناردو دافينشي، حيرة كبيرة على مر السنوات.

فكشفت دراسة أجريت في جامعة سينسيناتي الأميركية، أن الابتسامة التي تعلو شفتي المرأة ليست حقيقية.

واعتمد الباحثون على تقطيع صورة الابتسامة إلى نصفين، ثم جرى عرضهما على عينة من 43 شخصاً من خلال تقنية الصور المعكوسة.

وكشفت النتائج أن 92.8 في المئة من المشاركين لاحظوا سعادة على النصف الأيسر من الشفة. ولكن لم يلاحظ أي شخص وجود سعادة في النصف الأيمن.

وأوضح الباحثون أن وجنتي المرأة المرسومة في الموناليزا، تبدوان في حالة السكون وهذه الحالة هي عكس الحركة التي تحصل في الوجه حين يبتسم الإنسان بشكل فعلي.