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رجل قطع لسان دب لينجو منه

| وكالات

الأربعاء, 12-06-2019

نجا أحد سكان جمهورية تيفا الروسية في شرق سيبيريا من اعتداء دب عليه وذلك عن طريق قطع لسان الحيوان المهاجم.
وقال الرجل: عندما رأيته بدأتُ أصرخ آملاً بألا يهاجمني ويهرب. لكن الدب اعتدى عليّ فضربته في وجهه وسقطت على الأرض. ثم التقطت لسان الدب بأسناني عندما اعتلاني فقطعت لسانه بأسناني، وأطلق الدب صوتاً مخيفاً واضطر إلى الفرار، لأنه عانى من الألم الشديد.
ونقل الرجل إلى المستشفى مصاباً بجروح غير خطرة. لكن الشرطة قررت فرض غرامة إدارية عليه وعلى أصدقائه لإشعالهم النار في المحمية.

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