أعمى يتسلق جرفاً خطراً بمفرده

أصبح متسلق جبال بريطاني، أول رجل فاقد للبصر يتمكن من اعتلاء جرف Old Man of Hoy الصخري، الذي يبلغ ارتفاعه 137 متراً، في جزيرة هوي في إسكتلندا.

وتمكن متسلق الجبال الكفيف جيسي دافتون من الصعود، برفقة شريكته مولي طومسون، إلى قمة الجرف الصخري خلال سبع ساعات. وكانت المرأة ترافقه عن بعد وتوجهه عبر الاتصال اللاسلكي، لكن البريطاني شق طريقه بشكل أساسي عن طريق اللمس.

وقال دافتون معبراً عن فرحته: «لقد فعلتها ووصلت إلى قمة الجرف الصخري. لم أمر بحياتي بمثل هذه الطرق الصعبة والمثيرة في آن واحد. بالنسبة لي هذا نصر حقيقي».