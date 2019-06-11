وفاة أكبر معمرة في كندا عن 114 عاماً

توفيت أكبر معمرة في كندا وفي قارة أميركا الشمالية، إلين دولي جيب، عن 114 عاماً في منزلها في مدينة «نورث باي» بمقاطعة أونتاريو.

وذكرت هيئة الإذاعة الكندية «سي بي سي» فإنه وفقاً لمجموعة أبحاث علم الشيخوخة، وهي مجموعة أميركية تتعقب المسنين الذين تتجاوز أعمارهم الـ100 عام، كانت جيب أكبر شخص في أميركا الشمالية وتاسع أكبر مسن في العالم. كما كانت أيضاً خامس أقدم كندي في كل العصور، كما تقول المجموعة.

وأشارت عائلتها إلى أن كبر سنها يعود إلى ممارستها المشي بانتظام وتمتعها بحب أسرتها ونعتها الأسرة قائلة: إن جيب ظلت هادئة وممتنة وإيجابية حتى النهاية.

وذكرت العائلة إن جيب لن تعاني أبداً من أي أمراض مزمنة، حيث دخلت المستشفى مرة واحدة فقط ولفترة قصيرة منذ ولادة ابنتها سو في عام 1939.