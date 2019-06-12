عقد تشاركي لاستثمار 100 ألف طن غضار في العام

كشف مدير فرع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في حمص علي الرويشدي لـ«الوطن» عن قيام المؤسسة مؤخراً بإبرام عقد استثمار تشاركي مع إحدى شركات الاستثمار الوطنية لاستخراج كمية 100 ألف طن من مادة الغضار على مدار العام وذلك في مناطق المكيمن ومنطار العبل بريف حمص الشرقي بقيمة مالية تقدر بمئات ملايين الليرات السورية، لافتا إلى أن الكميات المستثمرة التي تم استخراجها منذ بدء العمل حتى تاريخه وصلت إلى أكثر من 30 ألف طن، موضحاً أن هذه الكميات المستخرجة تزيد على الكميات التي تم استثمارها خلال العامين الماضيين، حيث بلغت كمية الغضار المنتجة نحو 1875 طناً خلال عام 2017 فقط، وفي عام 2018 وصلت الكمية المستثمرة منه إلى نحو 35 ألف طن.

وأشار إلى أنه يوجد عدة عقود استثمار أخرى موقعة مع متعهدين ومستثمرين لاستخراج مادة الغضار بمناطق وأماكن وجودها بمحافظة حمص في كل من مناطق مكمن وادي الزكاوي ومكمن الرخيمة ومكمن منطار العبل ومكمن المكيمن بالريف الشرقي، مؤكداً أنه سيتم البدء بتنفيذ هذه العقود والمباشرة بعمليات الاستثمار مطلع الشهر القادم بهدف مضاعفة عملية الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية المتزايدة، باعتبار أن مادة الغضار بمختلف أنواعها تعتبر من الخامات الصناعية المهمة وتدخل في العديد من الصناعات الكيميائية والطبية الهامة.

وأضاف: إن مادة الغضار تستعمل في صناعة الأدوات الكهربائية والأواني الخزفية والفخارية وصناعة مواد البناء (اسمنت- سيراميك- آجر- قرميد) وصناعة الورق وصناعة الأدوات الطبية والمواد العازلة إضافة إلى استخدامها في تنقية الزيوت وإزالة البقع كمادة ماصة للإشعاعات والأغراض الزراعية المختلفة وغيرها.