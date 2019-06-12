في الموازنة القادمة.. توجيهات لتقليل ساعات التقنين الكهربائي وبناء خزانات وقود احتياطية

أصدرت الحكومة بلاغاً عاماً وجهت فيه الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية بغية إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم وعرضها على السلطتين التنفيذية والتشريعية تنفيذاً لأحكام القانون المالي الأساسي.

وأشار البلاغ الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه إلى تأهيل وتجهيز البنية التحتية وتوجيه الاعتمادات المخصصة لوزارة الكهرباء لاستمرار إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وزيادة موثوقية الشبكة الكهربائية وتقليل ساعات التقنين، مشدداً على ضرورة تأمين مصادر الطاقة للمناطق والمدن الصناعية. ولفت البلاغ إلى ضرورة توجيه استثمارات وزارة النقل لتحسين انسيابية حركة النقل وتخفيض التكاليف بتوسيع وزيادة القدرة الإنتاجية للمرافئ السورية، والربط الطرقي البري والحديدي بين المرافئ والمناطق الآمنة وخاصة المنطقة الوسطى ورصد الاعتمادات لضمان استمرارية العمل في المطارات.

وشدد البلاغ على ضرورة توجيه استثمارات وزارة النفط نحو زيادة الإنتاج في المنطقة الوسطى والجنوبية وتجهيز وحدات تعبئة الغاز والوقود في المحافظات الآمنة، وإمكانية بناء خزانات لتخزين الوقود كاحتياطي في المناطق الآمنة.