طفلة تدخل الجامعة في سن العاشرة

إستر أوكادي ليست كأي طفلة عادية في العاشرة من عمرها، فبالإضافة إلى حبها لأفلام ديزني وباربي، هي مميزة بذكائها الخارق، إذ تدرس هذه الطفلة البريطانية من أصول نيجيرية في الجامعة، وحققت المرتبة الأولى في دروسها وحصلت على نتيجة 100 في المئة في امتحان الرياضيات.

تقول وهي تضحك: «إنه مساقٌ مثيرٌ للاهتمام، إذ يحوي نوع الرياضيات التي أحبها، الرياضيات الحقيقية، مثل النظريات والأرقام المعقدة وكل هذه الأمور، إنها سهلة للغاية، علمتني أمي بشكلٍ جيد».

وأشارت إلى أنها ترغب في إنهاء الدراسة الجامعية خلال عامين، مضيفة: «بعدها سأخطّط لأحصل على شهادة الدكتوراه في الرياضيات المالية، وأرغب في أن أُنشئ بنكاً خاصاً بي في عمر 15 سنة، لأنني أحب الأرقام وأحب الناس والبنوك تعد طريقة عظيمة لمساعدتهم».