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باسيل: 75 بالمئة من السوريين لا يشعرون بالخوف من العودة لبلادهم

| وكالات

الأحد, 16-06-2019

اعتبر وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أن أكثر من 75 بالمئة من اللاجئين السوريين لم يعودوا يشعرون بأي مخاوف أمنية وسياسية في حال عودتهم إلى بلادهم، لكن أكثر من 500 ألف منهم لا يزالون يعملون في لبنان.
وشدد باسيل في لقاء مع صحيفة «غارديان» البريطانية، على أن هؤلاء يرتضون برواتب أقل من مواطني البلاد، بسبب إعفائهم من الضرائب، وتلقيهم مساعدات إضافية كلاجئين.
بموازاة ذلك، كشف المدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، أن موفداً روسياً سيأتي إلى بيروت الأسبوع المقبل لبحث عودة السوريين إلى وطنهم، وقال في هذا الصدد: «نحن مستعدون للتنسيق مع أي جهة لتأمين عودة النازحين».

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