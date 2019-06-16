إستراتيجية للنهوض بقطاع الدواجن.. وإلغاء ترخيص أي محطة تتلاعب بالمواصفات والبطاقة الذكية … قرار نهائي.. الحكومة: الجامعات الخاصة إلى مقراتها

أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية إستراتيجية متكاملة لإعادة النهوض بصناعة الدواجن بكل مكوناتها باعتبارها أحد المقومات الرئيسة للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.

وبحسب بيان صحفي للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) فقد تضمنت الإستراتيجية إعادة تشغيل المداجن المدمرة والمتوقفة عن العمل وتنظيم عمل المسالخ وتوزعها الجغرافي، وإيجاد آليات التسويق المناسبة وتصدير الفائض وتطوير صناعة اللحوم المعلبة، والموافقة لوزارة الزراعة على إقامة معمل للبيض المجفف وتأمين استقرار سعر الأعلاف ومراجعة الرسوم على استيراد هذه المادة وتأهيل وتوسيع البنى التحتية اللازمة للتخزين والتبريد والاستفادة من إمكانيات وزارة التجارة الداخلية في هذا المجال.

وفي السياق نفسه وافق المجلس على تخفيض التعرفة الزراعية لاستجرار الطاقة الكهربائية من 33 ليرة للكيلو واط إلى 12 ليرة للكيلو، أي بنسبة 63.6%، بهدف دعم وتعزيز قطاع الثروة الحيوانية ورصد المجلس 500 مليون ليرة لتعزيز قدرة المؤسسة العامة للدواجن على تلبية احتياجات السوق واستقرار أسعار مدخلات الإنتاج.

وطلب المجلس من وزارة الإدارة المحلية تبسيط إجراءات التراخيص الإدارية للمداجن والمسالخ وتسوية أوضاع غير المرخص منها مع ضرورة مراعاة الشروط الصحية والبيئة.

وخصص المجلس مليار ليرة سورية لتقديم منحة مجانية للأسر الريفية تشمل 15 دجاجة بياضة مع 50 كيلو غراماً من العلف، بهدف تشجيع تربية الدواجن المنزلية وتمكين الأسر الريفية اقتصادياً.

من جهة أخرى أقر المجلس الضوابط والأسس والمعايير لمنح الإجازة الخاصة بلا أجر للعاملين في الدولة بما يضمن حسن سير العمل لدى الجهات العامة من جهة، وتلبية طلبات العاملين التي تكفلها القوانين الناظمة من جهة أخرى.

وقرر المجلس إلغاء ترخيص أي محطة وقود تتلاعب بمواصفة المشتقات النفطية وكذلك التلاعب بآلية عمل البطاقة الذكية.

ووافق المجلس على استكمال تعيين جميع الناجحين بمسابقة الفئة الثانية للمدرسين المساعدين التي أعلنت عنها وزارة التربية عنها بتاريخ الـ29 من تشرين الثاني لعام 2017 ليصبح العدد الإجمالي للمعينين بالمسابقة 19474 ناجحاً وشمل القرار الحالي تعيين نحو 3000 ناجح. وناقش المجلس مشروع مرسوم بإعفاء المواطنين الذين تأخروا في تسجيل واقعات الأحوال المدنية أو في الحصول على البطاقة الشخصية أو الأسرية من الرسوم والغرامات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 إذا كان تأخرهم بسبب تعرض مناطقهم للأعمال الإرهابية أو تهجيرهم داخل أو خارج أراضي الجمهورية العربية السورية.

ووافق المجلس على كتاب وزارة التعليم العالي المتعلق بإعادة الجامعات الخاصة إلى مقراتها الأصلية وتم التأكيد على تقديم الدعم والتسهيلات والخدمات اللازمة لهذه الجامعات، لاستكمال إجراءات انتقالها بداية العام الدراسي المقبل.