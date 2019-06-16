إضراب أهالي الجولان المحتل لمواجهة «توربينات» إسرائيل

أعلن أهالي الجولان السوري المحتل تنظيم إضراب عام غداً، ضد المخطط الاستيطاني الجديد لكيان الاحتلال، والمتضمن تركيب مراوح هوائية كبيرة على أراضيهم.

وذكرت وكالة «سانا» الرسمية، أن مخطط «التوربينات» ليس إلا مراوغة وصولاً إلى مصادرة أكثر من ستة آلاف دونم من الأراضي التي تعود ملكيتها لأبناء قرى مجدل شمس وبقعاثا ومسعدة وعين قنية، وتهجير السكان من منازلهم وأراضيهم، بسبب الآثار التي سيتركها هذا المخطط.

ويشكل هذا المخطط خطراً كبيراً على أهالي الجولان المحتل، لما له من آثار سلبية وأخطار صحية، ولاسيما منازلهم الواقعة بالقرب من «التوربينات»، كما أن إقامتها ستكون ذريعة لمصادرة المزيد من المساحات المزروعة من قبل قوات الاحتلال.