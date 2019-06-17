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خطر جديد للوجبات السريعة على الشباب

| وكالات

الثلاثاء, 18-06-2019

اتضح لخبراء الجامعة الوطنية في استراليا أن الوجبات السريعة بما فيها الهمبرغر، تسبب شيخوخة الدماغ مبكرا.
وحلل الخبراء نتائج 200 دراسة علمية، ركزوا خلالها على العلاقة بين صحة الدماغ والشيخوخة وعوامل البيئة. واكتشفوا بأن النظام الغذائي السيئ، وقلة النشاط البدني خلال فترة زمنية طويلة، يزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، وكذلك ضعف الوظائف المعرفية، ما يؤدي إلى الخرف وضمور الدماغ.
ويمكن أن يبدأ التنكس العصبي في وقت مبكر قبل المعتاد، وهذا لا رجعة فيه إذا كان الشخص قد بلغ منتصف العمر. لذلك فإن التوصيات الموجهة لمن بلغوا الستين من العمر عمليا لا فائدة منها. استنادا إلى هذا ينصح الأطباء كافة الشباب بالتحول إلى الغذاء الصحي مبكرا قدر الإمكان.
ووفقاً للتقديرات، فإن زهاء 30 بالمئة من سكان العالم البالغين سيعانون من الوزن الزائد أو السمنة، و10 بالمئة سيعانون من النوع الثاني من مرض السكري بحلول عام 2030.

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