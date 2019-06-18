20 مركزاً للبطاقة الذكية بريف دمشق قريباً

أعلن عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في محافظة ريف دمشق ميشيل كراز عن التجهيز لافتتاح 20 مركزاً للحصول على البطاقة الذكية في الأيام القادمة لتخفيف الضغط عن الحالية كي لا يعاني المواطنون من الحصول على البطاقة، مشيراً إلى وجود 43 مركزاً حالياً تستهدف مناطق الكثافة السكانية كصحنايا وجرمانا والتل إلا أنها لا تغطي الريف.

ووصلت شكاوى لـ«الوطن» حول بيع بعض معتمدي الغاز في ريف دمشق أسطوانات الغاز بسعر زائد عن التسعيرة الرسمية، إذ وصل سعر الأسطوانة إلى 5 آلاف ليرة.

وكشف كراز أنه تم سحب 30 رخصة غاز بسبب المتاجرة بالمادة والبيع بأسعار زائدة، مشيراً إلى أن أي مخالفة تضبط تتم معالجتها فوراً.