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20 مركزاً للبطاقة الذكية بريف دمشق قريباً

| جلنار العلي

الأربعاء, 19-06-2019

أعلن عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في محافظة ريف دمشق ميشيل كراز عن التجهيز لافتتاح 20 مركزاً للحصول على البطاقة الذكية في الأيام القادمة لتخفيف الضغط عن الحالية كي لا يعاني المواطنون من الحصول على البطاقة، مشيراً إلى وجود 43 مركزاً حالياً تستهدف مناطق الكثافة السكانية كصحنايا وجرمانا والتل إلا أنها لا تغطي الريف.
ووصلت شكاوى لـ«الوطن» حول بيع بعض معتمدي الغاز في ريف دمشق أسطوانات الغاز بسعر زائد عن التسعيرة الرسمية، إذ وصل سعر الأسطوانة إلى 5 آلاف ليرة.
وكشف كراز أنه تم سحب 30 رخصة غاز بسبب المتاجرة بالمادة والبيع بأسعار زائدة، مشيراً إلى أن أي مخالفة تضبط تتم معالجتها فوراً.

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