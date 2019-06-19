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مزاد لبيع المسدس الذي انتحر به فإن غوخ

| وكالات

الخميس, 20-06-2019

تسببت قبلة تبادلتها فتاة تبلغ من العمر 20 عاماً مع صديقها بوفاتها، جراء نقص حاد في تدفق الأوكسجين إلى المخ.
قبل فترة وجيزة من الموعد الغرامي مع حبيبته، أكل شاب شطيرة تحتوي على زبدة الفول السوداني، ويبدو أنه لم يكن يعرف شيئاً عن مرضها الذي كانت تعاني منه «الحساسية الشديدة تجاه الفول السوداني».
ولأن الفتاة تعاني من حساسية شديدة تجاه الفول السوداني، فقد جعلت هذه القبلة سبباً في إصابتها بنوبة ربو حادة، لم يجد معها جهاز استنشاق الربو نفعاً.
اتصل صديقها بالإسعاف التي وصلت بعد ثماني دقائق، لكن الأطباء، في الطريق إلى المشفى، فشلوا في إنقاذ الفتاة، إذ توقف جهازها التنفسي وقلبها، ولقيت حتفها عقب وصولها إلى المشفى بدقائق.

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