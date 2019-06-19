عمرو دياب يطالب بإغلاق 5 قنوات فضائية

لجأ الفنان المصري عمرو دياب إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لإغلاق خمس محطات تلفزيونية مصرية فضائية تحمل لقبه.

وفي التفاصيل، تقدم محامي الفنان عمرو دياب أشرف عبد العزيز، بشكوى ضد قنوات تحمل لقب دياب الشهير «الهضبة»، وأكد المحامي في سياق الشكوى التي تقدم بها، أن القنوات الخمس تعدت على حقوق الملكية الفكرية.

وأكد عبد العزيز أن دياب فوجئ بوجود قنوات تحمل اسم «الهضبة» وتطلق على نفسها قناة عمرو دياب، مشيراً إلى أن دياب ليس له أي علاقة بها.