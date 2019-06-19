الصفحة الأخيرة

عمرو دياب يطالب بإغلاق 5 قنوات فضائية

| وكالات

الخميس, 20-06-2019

لجأ الفنان المصري عمرو دياب إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لإغلاق خمس محطات تلفزيونية مصرية فضائية تحمل لقبه.
وفي التفاصيل، تقدم محامي الفنان عمرو دياب أشرف عبد العزيز، بشكوى ضد قنوات تحمل لقب دياب الشهير «الهضبة»، وأكد المحامي في سياق الشكوى التي تقدم بها، أن القنوات الخمس تعدت على حقوق الملكية الفكرية.
وأكد عبد العزيز أن دياب فوجئ بوجود قنوات تحمل اسم «الهضبة» وتطلق على نفسها قناة عمرو دياب، مشيراً إلى أن دياب ليس له أي علاقة بها.

مقالات ذات صلة

الخميس, 20-06-2019

منشوراتك على «فيسبوك» تكشف عن إصابتك بأمراض محددة!

الخميس, 20-06-2019

هذه هدية رولا سعد لمنتخب مصر

الخميس, 20-06-2019

وداعاً لفقدان حقائب السفر

الخميس, 20-06-2019

تأثير الإنترنت في الدماغ البشري

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock