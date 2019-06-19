النداف من السويداء: نحن بصدد الإعلان عن استيراد 100 ألف طن من السكر للسورية للتجارة … القادري: الحرائق غير مشمولة في صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية .. الخطيب: الإنترنت في أحسن حالاته

بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف أنه سيتم وضع آلية مناسبة لبدء تجريب المطحنة في أم الزيتون في السويداء بعد وصول الخبراء الإيرانيين، وتأمين الكهرباء والمازوت اللازمين للتشغيل، مشيراً إلى أنه سيتم استلام قمح دوغما بالصومعة المحدثة في المنطقة نهاية الشهر الجاري، نافياً إرسال قمح للسويداء فيه نسبة 15 بالمئة سوس، مؤكداً أن الطحين الذي يوزع في سورية هو واحد ولكن سوء التخزين أو الإهمال من إدارة المخبز هو السبب وراء تدني جودة الطحين، لافتاً أنه سيتم دمج المخابز الآلية مع المخابز الاحتياطية ضمن مؤسسة جديدة تسمى السورية للمخابز.

وأوضح النداف خلال زيارة للوفد الوزاري المكلف من رئيس مجلس الوزراء إلى السويداء أنه تم تحديد 14 مجمعاً تنموياً في عدة محافظات من دون إجراء الدراسات الأولية وتبين أنها غير ذات جدوى اقتصادية وتبلغ موازنة المجمعات التنموية التي استمر العمل بها على مستوى القطر للعام الجاري 400 مليون ليرة فقط.

وبالنسبة لإيجاد أسواق لتصريف التفاح أوضح أنه لم يعد إيجاد الأسواق لتصدير التفاح أو غيره من المنتجات الزراعية يتعلق بالدولة بل بشركات القطاع الخاص، لافتاً إلى أن تسعير عصر الزيتون من اختصاص المكتب التنفيذي بالمحافظة، معيداً السبب في إخفاق العقد مع شركة عصير الجبل لعدم وجود جدوى اقتصادية بالإضافة لكون عملية الاستثمار تعتبر خطاً قانونياً لوجود حجوزات وإشارات رهن.

وأشار النداف إلى أن كمية البنزين المدعومة لن يقترب منها أحد في حين الرفع لغير المدعوم كان نتيجة ارتفاع سعر التكلفة، لافتاً إلى أن رفع هوامش الربح لمحطات الوقود مطلب محق وسيتم رفعها بشكل مجزٍ.

وحول آلية ضبط الأسعار أكد النداف أن الأولوية في العمل للتدخل الإيجابي للمؤسسة السورية للتجارة وذلك بتوفير جميع المواد والسلع للمؤسسة من النوع الأول ويكمن الدور الأهم الآن بتصعيد دور المؤسسة الإيجابي لدعم أسعار المنتجات الزراعية بزيادة 15% مؤكداً أن السورية للتجارة ليست مؤسسة ربحية أو للاستثمار وإنما هي للتدخل الإيجابي بالأسواق مضيفاً: نحن بصدد الإعلان عن استيراد 100 ألف طن من السكر للسورية للتجارة لتكون في المؤسسات خلال الأيام القادمة.

بدوره أكد وزير الزراعة أحمد القادري أن السويداء هي الأنشط في مجال استصلاح الأراضي وتستحق الدعم في المرحلة القادمة، لافتاً إلى أن طبيعة الأراضي في السويداء تحتاج إلى استصلاح، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة على مبلغ 20 مليون ليرة لصيانة صهاريج المياه التابعة لمديرية الزراعة بالسويداء.

أما بالنسبة للتعويض على المزارعين المتضررين من الحرائق بين القادري أن الحرائق غير مشمولة في صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية ويتم التواصل مع المنظمات الدولية المانحة لتأمين التمويل لهذا الأمر ولا يمكن الحديث عن التعويضات قبل تأمين التمويل اللازم، لافتاً إلى أنه تم خلال العام الحالي صرف مبلغ 1.2 مليار ليرة للسويداء كتعويضات للمزارعين عن أضرار موجة البرد.

وأشار القادري إلى أنه تم السماح باستيراد الحصادات المستعملة وهناك 380 إجازة استيراد تم منحها لاستيراد الحصادات، مبيناً أن مشروع إقامة معمل ألبان وأجبان بالمحافظة مطروح مع وجود دراسات لتأمين وحدات تصنيع صغيرة في مناطق الإنتاج يتم العمل عليها، إضافة لإمكانية إقامة محطة أبقار ووحدات لتصنيع منتجاتها، مضيفاً: تم الطلب من مديرية الزراعة تأمين قطعة أرض لهذه الغاية مع العمل كذلك على تجهيز مخبر ومركز لإنتاج الأعداد الحيوية.

وأشار وزير الاتصالات إياد الخطيب إلى أنه تم تصنيف السويداء كمحافظة زراعية وسياحية بامتياز، مؤكداً عدم وجود ضعف في الإنترنت، وأنه في أحسن حالاته ومشيراً إلى أنه سيتم تكليف فريق لدراسة وضع الإنترنت بالسويداء.

بدوره وزير الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية رافع أبو سعد أشار إلى ضرورة إعادة النظر باستثمار شركة عصير الجبل ومشروع تدوير النفايات نظراً لحاجة المحافظة الملحة له.

مطالبات

هذا وشملت المطالب المطروحة أمام الوفد الوزاري ضرورة تأمين النول الحديث لمعمل السجاد الآلي في السويداء وخط إنتاج ثانٍ لمعمل الأحذية إضافة إلى إقامة خط حديدي للمدينة الصناعية في أم الزيتون مع دمشق والسعي إلى تنفيذ مشروع استثمار مياه نبع القينة وإنشاء معمل ألبان وأجبان لتصريف المنتجات الزراعية وإنشاء مشتل لإنتاج الغراس المثمرة وحفر بئر في منطقة ظهر الجبل لرش الأشجار وبئر آخر في منطقة سد العين بالقرب من مشتل الحراج، إضافة إلى تأمين 12 جراراً لمديرية الزراعة وصيانة صهاريج المديرية وإيجاد أسواق لتصريف المنتجات الزراعية، كما تمت المطالبة بتحديث خط الإنتاج في مخبز السويداء الأول وإعادة النظر بالمجمع التنموي بعد تعديل دراسته.