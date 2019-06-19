السيسي: استقرار الشرق الأوسط لن يكتمل من دون تسوية الصراع العربي الإسرائيلي

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: إن استقرار الشرق الأوسط، لن يكتمل من دون تسوية الصراع العربي الإسرائيلي.

وجدد الرئيس المصري تأكيده على أنه لا سبيل للاستقرار في الشرق الأوسط من دون تسوية الصراع العربي الإسرائيلي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروماني كلاوس يوهانيس، في بوخارست أمس الأربعاء: «لا سبيل لاستدامة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط من دون تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تسوية عادلة تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967».

وأضاف: «أعرب عن خالص شكري وتقديري للموقف الحازم الواضح للرئيس الروماني الذي يأتي متسقاً مع موقف رومانيا التاريخي من السلام القائم على حل الدولتين والقرارات الشرعية الدولية». كما أعرب عن الأمل في استمرار هذا الدور الفاعل والمتوازن داخل الاتحاد الأوروبي في تحقيق مصالح دول الجوار ومن بينها مصر».

وفي سياق آخر استنكرت وزارة الخارجية المصرية «بأقوى العبارات» أمس الأربعاء دعوة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق مستقل حول وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي وكل جوانب معاملته أثناء احتجازه على مدى ست سنوات.

وكان روبرت كولفل المتحدث باسم المفوضية قال في بيان صدر يوم الثلاثاء: «لقد أثيرت مخاوف بشأن ظروف احتجاز السيد مرسي، بما في ذلك إمكانية وصوله إلى الرعاية الطبية الكافية، ووصوله الكافي إلى محاميه وعائلته، خلال فترة احتجازه مدة ست سنوات، ويبدو أنه احتجز في الحبس الانفرادي لفترات طويلة».

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ في بيان صدر أمس: إن تصريحات كولفل «تناول ينطوي على محاولة تسييس حالة وفاة طبيعية بشكل متعمد».

وأضاف: إن تصريحاته تفتقر إلى الموضوعية و«محاولة مغرضة للنيل من التزام مصر بالمعايير الدولية، بل والقفز إلى استنتاجات واهية لا تستند إلى أي أدلة أو براهين حول صحة المذكور».

وتوفي مرسي يوم الاثنين عن 67 عاماً بعد أن سقط مغشياً عليه في قاعة محكمة بالقاهرة أثناء محاكمته في قضية بتهمة التخابر. وقال اثنان من أبنائه إن جثمانه ووري الثرى في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء في جنازة اقتصرت على أسرته فقط.