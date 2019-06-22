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مسن ينجو من موت محتم

| وكالات

الأحد, 23-06-2019

أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة في جمهورية التشيك فيديو مرعباً لرجل عجوز يسقط من دراجته النارية على سكة الحديد لحظة اقتراب القطار من المكان. وتظهر مشاهد الفيديو إيرجي دوز، البالغ من العمر 85 عاماً، وهو يحاول اجتياز طريق تمر منه القطارات، أثناء إضاءة إشارة الإنذار منبهة لقدوم قطار.
كما لم يلحظ المسن الحاجز الذي تم إنزاله أمام السكة فاصطدم به وسقط على السكة مباشرة. ولحسن الحظ، استطاع أحد المارة القفز مباشرة نحو العجوز، وإبعاده مع دراجته عن السكة في اللحظة الحاسمة.
وتظهر المشاهد الأخيرة من الفيديو توقف القطار في المكان الذي سقط عليه الرجل المسن.

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