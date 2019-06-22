علي: لتنشيط الإقراض والمساهمة بحلّ مشكلة السكن والترميم … «العقاري» يلغي شرط الوديعة للحصول على قروضه

ألغى المصرف العقاري شرط الادخار المسبق «الوديعة» لجميع أنواع القروض ضمن السقوف المحددة في نظام عمليات المصرف ومنح ميزة إضافية بتخفيض معدل الفائدة المترتبة على القرض الممنوح من المصرف للراغبين في إبقاء شرط الادخار المسبق يقدر بـ1 في المئة.

وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن مدير عام المصرف العقاري مدين علي أن القرار يهدف إلى دعم توظيف الفوائض المالية لدى المصرف وتنشيط حركة الإقراض والتمويل، وخاصة أن حجم الودائع سجل ارتفاعاً خلال السنوات السابقة، ويتجه المصرف إلى فتح منافذ توظيف جديدة لهذه الودائع، منوهاً بأن القرار يمنح تسهيلات أوسع أمام الراغبين في الحصول على القروض من المصرف العقاري ولا تتوافر لديهم الودائع المطلوبة، إذ إن شريحة واسعة من المواطنين كانت تشكل الوديعة لديهم عائق في الحصول على القروض.

كما بيّن المدير العام أن الخيار بقي متاحاً أمام الراغبين في الاستمرار في فتح حسابات ودائع لهم للحصول على القروض مقابل حصولهم على قروض بفوائد بسيطة، متوقعاً أن يسهم هذا القرار في حل مشكلة السكن وأعمال التأهيل والترميم، لافتاً إلى أن المصرف رفع مقترحات لمجلس النقد والتسليف لرفع سقوف القروض السكنية وهي قيد الدراسة والبحث لتتماشي هذه السقوف مع الاحتياجات الفعلية والتكاليف الرائجة لشراء مسكن، إذ ما زال سقف القرض السكني 5 ملايين ليرة وهو غير مجدٍ وفق الأسعار الرائجة في السوق العقارية.

كما إن المصرف يبحث في إعادة النظر بالعلاقة مع الجمعيات السكنية بما يسهم أيضاً في تنشيط حركة تأمين المساكن للمواطنين.

وبيّن المدير أنه تم التعميم على فروع المصرف لتنفيذ هذا القرار بدءاً من اليوم، وتقديم كل التسهيلات أمام المواطنين لجهة الحصول على القروض المتاحة والشروط الخاصة بها وتقديم الطلبات.