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«الشيوعي» الكوبي: هدفنا ترجمة علاقاتنا السياسية إلى اقتصادية

| محمد منار حميجو

الأحد, 23-06-2019

أعلن عضو أمانة اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي الكوبي خورخي كيوفاس راموس، أن الهدف من زيارة الوفد الكوبي إلى سورية، التضامن مع الشعب السوري، وبحث سبل زيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» على هامش لقائه أمس، رئيس مجلس الشعب حمودة الصباغ، قال راموس الذي يرافقه وفد رفيع المستوى من الحزب الشيوعي الكوبي: «نريد أن تترجم العلاقات السياسة الممتازة، إلى علاقات اقتصادية وتجارية»، مؤكداً أنه سيجري لقاء مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل، لمناقشة عقد اتفاقيات اقتصادية بين البلدين.

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