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المالية: السعر سوف ينخفض «الصاغة»: تراجعت مبيعات الذهب 70 بالمئة بسبب ارتفاع سعره

| عبد الهادي شباط

الأحد, 23-06-2019

في وقت نفى فيه مدير في وزارة المالية صحة ما يشاع عن تراجع حركة مبيعات الذهب في الأسواق المحلية بشكل حاد، أكد مدير مكتب الدمغة في جمعية دمشق الياس ملكية أن حركة المبيعات انخفضت خلال الأسابيع الأخيرة لحدود 70 بالمئة بسبب غلاء الذهب في الأسواق.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح المدير أن المشاهدات والملاحظات التي يرصدها مراقبو الدخل لدى الدوائر المالية، تدعم كلامه، والتي تفيد بعدم حدوث تراجعات واضحة في حركة مبيعات الذهب بالأسواق، معتبراً أنه بالأصل لا مبرر موضوعياً لتأثر حركة المبيعات وتراجعها بشكل حاد كما يصوره بعض باعة الذهب بسبب الارتفاعات الأخيرة على سعر غرام الذهب.
ورأى ملكية أنه يجب حصول تخفيض مماثل على قيم رسم الإنفاق الاستهلاكي في الاتفاقات التي سيتم تجديدها مع وزارة المالية، موضحاً أنه من غير المنطقي أن يدفع الصائغ 500 ليرة رسم إنفاق استهلاكي على حين لا يتعدى ربحه الصافي للغرام 250 ليرة بعد احتساب أجرة الغرام.

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