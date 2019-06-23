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نادين خوري لأيمن زيدان: تستحقّ كل الجوائز

| الوطن

الإثنين, 24-06-2019

أعربت الفنانة السورية القديرة نادين خوري عن سعادتها الكبيرة بفوز فيلم «أمينة» إخراج أيمن زيدان وإنتاج «المؤسسة العامة للسينما»، بجائزة أفضل إخراج في مهرجان مكناس الدولي للفيلم العربي بالمغرب.
وباركت نادين خوري للفنان والمخرج أيمن زيدان فوزه بهذه الجائزة التي يستحقها وقالت: «لاشكّ أن موهبتك ومثابرتك في فن التمثيل والإخراج منحاك ألقاً قلّ مثيله لتكون متميزاً في كلا المجالين. حيث كان وما زال همك وعشقك الفني ممزوجين بجهدك الاستثنائي الذي تبذله مع كل تجربة جديدة».

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