المطالبة بإحداث نقابة مستقلة خاصة بمخبريي طب الأسنان في سورية وتحويل معهد التعويضات السنية إلى كلية بعد توقف 9 سنوات.. المؤتمر السابع لمخابر طب الأسنان الأربعاء القادم

طالب مخبريو طب الأسنان في سورية بإحداث نقابة خاصة مستقلة أسوة بكل نقابات المهن المستقلة، تمثلهم لتحقيق شخصيتهم وكيانهم وهويتهم العلمية والمكان الذي يستحقونه على المستوى المحلي العربي والعالمي، إضافة إلى تنظيمهم مهنياً ونقابياً مع وجود صندوق تقاعدي، علماً أن عدد الخريجين يفوق 10 آلاف مخبري يتوزعون في مختلف المحافظات وخارج القطر ويشغلون عدة مناصب علمية ومهنية في شركات طب الأسنان العربية والعالمية.

كما طالبوا بدراسة موضوع تحويل معهد تعويضات طب الأسنان في سورية إلى كلية مدتها الدراسية 4 سنوات أسوة بكل الدول المجاورة ونظراً للحاجة العلمية والدراسية لهذا الفرع.

وتأتي هذه المطالب بالتزامن مع التحضير لعقد المؤتمر السابع لمخابر طب الأسنان في سورية 26 الجاري تحت رعاية رئيس اتحاد نقابات العمال جمال القادري ، حيث تمت دعوة كل نقابات مخابر طب الأسنان في الوطن العربي.

وفي حديث لـ«الوطن» قال رئيس اللجنة النقابية لمخابر طب الأسنان في طرطوس مصطفى ميهوب: تقدمنا لعدة جهات حكومية بأكثر من طلب لإحداث النقابة المستقلة، مع تعهدنا بتحمل جميع المسؤوليات التنظيمية والعلمية والمهنية والمالية دون تحميل مختلف الجهات أي أعباء إضافية في حال تمت الاستجابة لمطالبنا، مع العلم أن هناك اتحاداً عربياً موجوداً لكل نقابات مخابر طب الأسنان في الدول العربية، وسورية خارج هذا الاتحاد بسبب عدم وجود نقابة مستقلة، مضيفاً: خسرنا قيادة هذا الاتحاد الذي نستحقه، علماً أن كل الاجتماعات التأسيسية لهذا الاتحاد العربي عقدت في سورية.

وأشار ميهوب إلى أهمية المؤتمر القادم بعد توقف دام 9 سنوات بسبب ظروف الأزمة، علماً أن أول مؤتمر علمي لمخابر الأسنان في سورية انعقد في عام 2005 بدمشق، واستمرت المؤتمرات العلمية تعقد كل سنة حتى كان المؤتمر السادس في عام 2010.

كما لفت ميهوب إلى تأكيد الحضور العربي للمؤتمر القادم على أعلى مستوى ممثلاً برؤساء النقابات، منوهاً بالخروج بتوصية من خلالها تدعو لإحداث النقابة، نظراً لأهميتها مع طرح مبررات وجودها وانعكاسها الإيجابي من خلال بحث الموضوع وأهميته.

وقال: فوجئنا سابقاً بدمج مخبريي الأسنان مع نقابة تضم 11 مهنة أخرى من ممرضين ومعالجين فيزيائيين وأشعة ونظارات طبية .. الخ، علماً أن مهنة تعويضات الأسنان مهنة طبية بترخيص من وزارة الصحة حصراً، ومنذ سنوات تبعت تنظيمياً لنقابة الخدمات الصحية في اتحاد العمال تحت مسمى اللجنة النقابية لمخابر طب الأسنان، واعتمد هذا الاسم في كل محافظة، لافتاً إلى أنه في العام 2012 صدر مرسوم بإحداث نقابة التمريض والمهن الصحية المساعدة، لكن كانت المفاجأة بضم المخبريين لهذه النقابة.