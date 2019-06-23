نواب عن إدلب: نسبة كبيرة من أبناء المحافظة مع الدولة وخياراتها

كشف أعضاء في مجلس الشعب عن محافظة إدلب، أن نسبة كبيرة من أبناء المحافظة هم مع خيارات الدولة، ومع الجيش العربي السوري، رغم الظروف التي فرضت عليهم، ووجود عشرات آلاف الإرهابيين المدعومين من تركيا.

عضو المجلس صفوان قربي وفي تصريح لـ«الوطن»، كشف عن غرفة عمليات سياسية وأمنية وعسكرية، موجودة بحماة، ولفت إلى أن كم المعلومات التي وصلت من داخل إدلب، وبالتواصل مع الفعاليات السورية هناك، فاجأ الجميع بحجمه وتقنيته وفوائده.

بدوره وصف عضو المجلس عن محافظة إدلب جمال مصطو في تصريح مماثل لـ«الوطن»، الوضع بالمحافظة بـ«المعقد»، وحذر من محاولات تركية لاستنساخ «لواء اسكندرون» آخر، كاشفاً عن أن عشرات القرى التي هجّر أهلها، يستوطن فيها اليوم إرهابيون من الشيشان والإيغور وغيرهم.

النائبة عن إدلب فاطمة خميس بينت لـ«الوطن»، بأن «هناك أعداداً من المخطوفين موجودون حالياً في تركيا، وتم توثيقهم في مقاطع فيديو، حتى إنه تم تحديد المناطق التي يوجدون فيها».