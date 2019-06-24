شاب يأكل 8 بطيخات خلال 30 دقيقة

تمكن الشاب الأفغاني، رحمة اللـه قشقرزادة، من أكل 8 بطيخات كبيرة خلال 30 دقيقة، يتراوح وزنها ما بين 25، إلى 32 كغ في مسابقة تهدف لمساعدة المزارعين على بيع منتوجاتهم من البطيخ.

وقال أفشين أيمق إن هذه المبادرة لتشجيع الناس على أكل البطيخ بعدما تضرر زارعوها بسبب قلة الإقبال عليها وتدني أسعارها بشكل كبير.

وشارك في المسابقة نحو 200 شخص، توزعوا بين نساء ورجال، حيث تنافست النساء على ابتكار أشكال بديعة لتشجيع أكل البطيخ، بينما انقسم الرجال إلى 20 فريقا ليتنافسوا في مسابقة تناول أكل الفاكهة الحمراء.

وتواجه الرجال حول طاولة واحدة وأمام كل واحد منهم 8 بطيخات كان عليه أكلها.

وقال الفائز في المسابقة، وهو طالب في السنة الثانية في كلية الاقتصاد، وابن موظف حكومي رفيع، بعد إعلان فوزه: «لم أتناول هذه الكمية من البطيخ الأحمر في حياتي». وأضاف إن الناس كانوا يهتفون باسمه، مؤكداً أنه سار على مهل إلى منزله بعد انتهاء المسابقة.

ونصح قشقرزادة الناس بأكل البطيخ نظراً إلى فوائده الكبيرة جداً، مضيفاً إنه سيشارك في مسابقة للبصل لأن أسعاره منخفضة نظراً لوفرة محصوله هذا العام.