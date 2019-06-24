سيدات فرنسا أقصين البرازيليات

أنهت سيدات فرنسا حلم بنات السامبا بلقب أول على صعيد مونديال النواعم بعدما أسقطنهن من الدور الثاني للنسخة الثامنة التي تقام على الأراضي الفرنسية واحتاجت الفرنسيات إلى الوقت الإضافي ليفزن بهدفين مقابل هدف واحد بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1/1 وكانت فاليري غوفان افتتحت التسجيل لصاحبات الزي الأزرق (52) ثم أدركت تايسا مورينو التعادل للبرازيل (63) وفي الدقيقة 107 سجلت أماندين هنري هدف الفوز الذي وضع صاحبات الأرض في الدور ربع النهائي للمرة الثالثة على التوالي، وكانت الفرنسيات حققن أفضل إنجازاتهن بالحلول بالمركز الرابع عام 2011 قبل أن يغادرن نسخة 2015 من دور الثمانية.

من جهتهن كتبت بنات الإنكليز تأهلهن إلى الدور ذاته بفوز سهل على الكاميرونيات بثلاثية نظيفة ليبلغن ربع النهائي كحال مشاركاتهن الأربع السابقة في البطولة علماً أنهن حللن بالمركز الثالث في النسخة السابقة 2015، وسجلت ستيفي هيوتون وألين وايت وأليكس غرينوود أهداف المنتخب الإنكليزي الذي حقق العلامة الكاملة بالدور الأول مثلما المنتخب الفرنسي.

وكانت الألمانيات أول المتأهلات إلى دور الثمانية بالفوز على الكاميرونيات بثلاثية نظيفة وسبق لهن تصدر مجموعتهن بالدور الأول بالعلامة الكاملة أيضاً، ولم تغب شمس ألمانيا عن البطولة ويحتل المانشافت النسائي المركز الثاني في المونديال بلقبين ولا يسبقه سوى الأميركي.

واحتاجت بنات النرويج إلى ركلات الترجيح ليتجاوزن الأستراليات بنتيجة 4/3 عقب التعادل 1/1، يذكر أن النرويجيات لم يغبن عن البطولة منذ انطلاقها 1991 وتجاوزن الدور الأول في النسخ كلها.

ويختتم اليوم الدور الثاني بلقاءين، الأول يجمع بين الإيطاليات والصينيات، والثاني بيت الهولنديات واليابانيات، وسبق للمنتخب الأخير التتويج بلقب نسخة 2011 ثم حل ثانياً في 2015 وكذلك شارك بكل نسخ المونديال.