«الشعبية  لتحرير الجولان»: مسيرة المقاومة مستمرة حتى إعادة الأرض لأهلها … القنيطرة تحيي الذكرى الخامسة والأربعين لتحرير المدينة

بينما أحيت الفعاليات الأهلية والشعبية والرسمية والحزبية في محافظة القنيطرة، أمس، الذكرى السنوية لتحرير المدينة من براثن العدو الصهيوني ورفع العلم الوطني في سمائها، أكدت الهيئة الشعبية لتحرير الجولان العربي السوري المحتل، أن مسيرة التحرير والمقاومة مستمرة حتى تحقيق النصر وإعادة الأرض لأهلها.

وقالت الهيئة في بيان لها بمناسبة الذكرى الـ45 لتحرير مدينة القنيطرة والذكرى الثالثة عشرة لانطلاقتها، وفق وكالة «سانا» للأنباء: إن المقاومة المتواصلة التي يبديها أهلنا في الجولان المحتل وتصديهم الدائم لإجراءات العدو الصهيوني التعسفية ليست غريبة، لأنها متجذرة في عروقهم وأن إضرابهم ضد مخططات حكومة الاحتلال على أرض الجولان هو امتداد لنضالهم الدؤوب ضد المحتل الصهيوني حتى دحره بشكل كامل.

ورأت الهيئة، أن ما كان يراهن عليه الاحتلال وشريكه الأميركي بددته الإرادة التي أبداها أهلنا في الجولان المحتل بكل عزم وصمود والتي تدعم إرادة السوريين في مواصلة طريق المقاومة وتفعيل أدواتها بمستوياتها المختلفة إلى أن يتحقق الهدف المنشود بعودة الجولان العربي السوري إلى وطنه الأم.

ويحتفل السوريون في الـ26 من حزيران من كل عام بذكرى تحرير القنيطرة حيث رفع القائد المؤسس حافظ الأسد العلم الوطني في سماء مدينة القنيطرة عام 1974 بعد تحريرها من العدو الصهيوني، وإيذاناً بعودتها إلى السيادة الوطنية وبإصرار الشعب العربي السوري على التحرير الكامل لجميع الأراضي السورية المحتلة.

وبهذه المناسبة، أحيت الفعاليات الأهلية والشعبية والرسمية والحزبية في محافظة القنيطرة الذكرى الخامسة والأربعين لتحرير المدينة من براثن العدو الصهيوني ورفع العلم الوطني في سمائها في مهرجان خطابي أقيم في ساحة التحرير، وفق «سانا».

وأكد المشاركون في المهرجان تمسكهم بكل ذرة تراب من الجولان المحتل ومواصلتهم النضال حتى تحريره كاملاً من الاحتلال الصهيوني الغاشم وعودته إلى وطنه الأم سورية.

وجدد المشاركون ثقتهم بأن يوم تحرير الجولان آت لا محالة بهمة الجيش العربي السوري وصمود الشعب واستكمال معركة القضاء على الإرهاب لأنها بداية النصر على الكيان الصهيوني ومرتزقته.

وأشاروا إلى أن جميع المخططات والسياسات العنصرية والتوسعية التي يمارسها الكيان الصهيوني فاشلة ولاغية وغير قانونية وستسقط بفضل صمود أهلنا في الجولان المحتل وتشبثهم بأرضهم وانتمائهم لوطنهم سورية.

وندد المشاركون بما يسمى «صفقة القرن» و«ورشة البحرين» التي ضربت بحقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على كامل فلسطين المحتلة عرض الحائط، مؤكدين عدم شرعية إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول اعتبار الجولان المحتل تابعاً لكيان الاحتلال.

ودعا المشاركون إلى توحيد صفوف المقاومة وتفعيلها لأنها الخيار الوحيد لاسترجاع الحقوق العربية المغتصبة وتحرير الأراضي العربية المحتلة.