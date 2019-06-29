أردوغان يدعو ابن سلمان للكشف عن هوية قتلة خاشقجي.. وماي تطالبه بضمان الشفافية … ترامب: السعودية أنفقت ملايين الدولارات واشترت أسلحتنا ولا نستطيع اتهامها بالإرهاب!

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه يجب محاسبة المتسببين في مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، مضيفاً إن بلاده «لن تسمح لأحد باستغلال قضيته».

وأكد أردوغان في كلمة على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية أن بعض الجوانب من قضية مقتل خاشقجي «لا تزال مخفية»، وأضاف إن المحاكمات الخاصة بمقتل الصحفي السعودي يجب أن تجري في تركيا.

وشدد أردوغان ضرورة محاسبة «كافة المسؤولين عن جريمة قتل خاشقجي من أعلى الهرم إلى أسفله»، مؤكداً أن تحقيق العدالة في هذه القضية «مهمة ذات أولوية تقع مسؤوليتها على عاتق المجتمع الدولي».

وقال أردوغان إنه يتعين على ولي العهد السعودي أن يكشف عن قاتلي خاشقجي، وأنه «لا معنى لمحاولة إيجاد مرتكبي الجريمة في مكان آخر».

من جانبها أبدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قلقها إزاء واقع التحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي والوضع الإنساني في اليمن. ونقلت صحيفة «الغارديان» عن مسؤول بريطاني رفيع المستوى تأكيده أن ماي، أثناء لقائها الأمير السعودي على هامش قمة مجموعة العشرين الاقتصادية في أوساكا اليابانية أمس شددت ضرورة أن تكون محاكمة المسؤولين عن مقتل خاشقجي «علنية وشفافة».

وبخصوص النزاع اليمني، جددت ماي، بحسب المسؤول، التأكيد على أنه يجب مواصلة العمل على إيجاد حل سياسي للأزمة التي تتسبب بمعاناة إنسانية هائلة.

واعترف القضاء البريطاني في وقت سابق من الأسبوع الجاري بأن حكومة لندن خالفت القانون من خلال تصدير أسلحة إلى السعودية التي تقود تحالفاً عسكرياً ضد جماعة «أنصار الله» في اليمن، من دون تقييم خطر استخدام هذا السلاح ضد المدنيين.

في السياق وبدوره قال ترامب في مؤتمر صحفي أمس من أوساكا: إن «السعودية أنفقت ملايين الدولارات بمشاريع استثمارية واشترت معدات عسكرية أميركية، لا يمكن اتهام السعودية بالإرهاب كما هو الحال بالنسبة لإيران، فإيران تمول الإرهاب بفضل الإدارة الأميركية السابقة، أما السعودية فهي ليست كذلك» حسب زعم ترامب.

وعن مقتل خاشقجي قال ترامب: إن الحادثة «أمر رهيب»، مؤكداً أنه لا يوجد اتهام رسمي من أحد لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بهذه الحادثة.

وقال ترامب: «سألت ولي العهد السعودي ما الذي حدث بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي؟ وأخبرني أنه لم يشعر بالسعادة إزاء ذلك، وهناك محاكمات لعدد كبير من الأشخاص متهمين في القضية».

وأضاف ترامب: «لم يتهم أحد رسمياً ولي العهد محمد بن سلمان… السعودية تقوم بإجراءات كثيرة وتحقيقات بهذه الحادثة، وأقول إن هناك أشخاصاً كثيرين تجري محاكمتهم على خلفية الحادثة».

ولفت ترامب إلى أن «السعودية قطعت شوطاً طويلاً في الإصلاح، وحققت الكثير في هذا المجال».