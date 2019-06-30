الأمين لـ«الوطن»: نستقبل 250 إصابة شهرياً ناجمة عن حوادث السير.. ودور «إلكتروني» للعمليات … بتكلفة نصف مليار ليرة قريباً تأهيل قسمي «الإسعاف والأذنية» في مشفى المواساة ..خلال 5 أشهر.. إسعاف 30 ألف مواطن وإجراء 8 آلاف عمل جراحي

كشف مدير عام مشفى المواساة الجامعي بدمشق عصام الأمين لـ«الوطن» عن أعمال تأهيل جديدة تقوم بها المشفى لعدد من الأقسام بكلفة وصلت إلى نصف مليار ليرة سورية، مؤكداً أنه تم إنجاز أعمال التأهيل لقسم إقامة الإسعاف في المشفى بكلفة تفوق الـ350 مليون ليرة سورية، إضافة إلى تأهيل قسم الأذنية بكلف تفوق الـ170 مليون ليرة، ناهيك عن إجراء تحديثات جديدة تنعكس إيجابا على واقع المشفى والارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة فيها.

وبين الأمين أنه تم قطع مرحلة كبيرة في تحديث الطابقين الرابع والخامس لغرف إقامة الإٍسعاف، بطاقة 200 سرير، منوهاً باستقبال أكثر من 150 مريضاً لهذين القسمين يومياً ليصار إلى افتتاحهما قريباً بعد استكمال أعمال التأهيل الكامل لاستقبال مرضى التنويم الإسعافي ممن يتم استقبالهم من «الإٍسعاف» علماً أن عدداً من المرضى يتم تخريجهم، مضيفا:ً تكمن أهمية هذا الأمر في تحسين خدمات المشفى على صعيد الغرف والصحية بأعلى مستوى، لافتا إلى أهمية تأهيل قسم الأذنية، علماً أنه تم الانتهاء من قسم الأذنية للنساء مع استكمال الأعمال في قسم الرجال.

وعن آخر الإحصائيات المتعلقة بالمشفى خلال 5 أشهر من بداية العام، أوضح الأمين أن عدد المرضى المقبولين في العيادات بلغ 5 آلاف مريض، وتم إسعاف نحو 30 ألف مواطن، ووصل عدد مراجعي الإسعاف إلى 50 ألفاً، وعدد مراجعي العيادات الخارجية 60 ألف مواطن.

مضيفاً: تم إجراء 8 آلاف عمل جراحي تشمل العمليات الجراحية «العامة والأذنية والصدرية والأوعية والعظمية. الخ، كما تم إجراء ألفي مرنان، و850 ألف تحليل مخبري، و9 آلاف طبقي محوري.

وأكد الأمين أن المشفى استقبلت خلال شهر أيار الماضي نحو 250 حالة ناجمة عن حوادث السير (وهو رقم وسطي شهريا)، منوها بأن المشفى تستقبل بين 7 إلى 8 حالات يومياً نتيجة حوادث السير، وهذا رقم يعتبر كبيراً، علماً أن هناك حالات تستقبلها العديد من المشافي الأخرى، مضيفاً: إن الإصابات تتوزع بين خفيفة وشديدة وتصل إلى الوفاة.

وبيّن مدير عام المشفى أنه تم تطبيق الدور الالكتروني في العيادات الداخلية في الهضمية والدم والأسنان.. الخ، عبر وضع قاعات خاصة لهذا الأمر ليصار إلى تطبيق الأمر في العيادات الجراحية، علماً بأنه تم تطبيق الدور الالكتروني في قسمي الأذنية والعينية والمخبر، مضيفاً: يتم استكمال العمل على مشروع الأرشفة والأتمتة نظراً لأهميته في الاطلاع الالكتروني على الصور الشعاعية والفحوصات المخبرية وملفات المرضى، علماً أنه تم إنجاز 50 بالمئة من هذا المشروع.

وأشار الأمين إلى تزويد عدد من أقسام المشفى بالمياه الساخنة عن طريق الطاقة الشمسية، نتيجة تطبيق المشروع على مبنى الدراسات العليا والإسعاف، ليصار إلى تعميمه على بقية الأقسام، منوها بتوفير مبالغ سنوية إضافة إلى الوقود والطاقة، مضيفاً: تم التعاقد مع إحدى شركات الدولة لتنفيذ الأمر، لواقع الأقسام والشعب وحسن سير العمل فيهم، وتقديم جميع التسهيلات اللازمة وتأمين مختلف الأدوية.