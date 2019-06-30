عربي ودولي

84 شهيداً فلسطينياً برصاص الاحتلال في النصف الأول من العام الجاري

| وكالات

الإثنين, 01-07-2019

أفاد التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين بأن 84 شهيداً بينهم 19 طفلاً ارتقوا جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي في النصف الأول من العام الجاري.
ونقلت وكالة «معا» عن التجمع قوله في بيان أمس: إن اعتداءات الاحتلال أسفرت منذ 1 كانون الثاني 2019 وحتى 30 حزيران 2019 عن استشهاد 59 فلسطينياً في قطاع غزة و25 فلسطينياً في الضفة الغربية بينهم 8 سيدات و19 طفلاً.
وأشار البيان إلى أن سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 12 شهيداً منذ بداية العام ليرتفع عدد جثامين الشهداء المحتجزة لديها إلى 266.
وتطالب الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي باستمرار بالخروج عن صمته ووقف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له.

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