«أجنحة الحلفاء» عمل فني يمثل الصداقة الروسية السورية في سان بطرسبورغ

في مؤشر إلى متانة علاقات الصداقة والحلف الذي يجمع البلدين ضد الإرهاب، ظهر في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، عمل غرافيتي يمثل العلمين السوري والروسي.

وأفادت وكالة «سبوتنيك» الروسية أمس، أن العمل الغرافيتي ظهر في منطقة كيروفسكي التابعة لمدينة سان بطرسبورغ، بعنوان «أجنحة الحلفاء» الذي يمثل علم البلدين.

وقال النائب البرلماني عن المدينة، دينيس شيتيربوك في تصريح على صفحته الخاصة على «تليغرام»: إن «العمل الفني الجديد مكرس للصداقة التي تجمع الشعبين السوري والروسي».

وتم افتتاح العمل الجديد بحضور كل من رئيس برلمان المدينة، فياتشيسلاف ماكاروف، والقنصل الفخري لسورية في سان بطرسبورغ، ملاذ غازي.

وأوضح شيتيربوك بأن رسوم «الغرافيتي» في الشوارع أصبحت جزءاً لا يتجزأ من بيئة المدينة.

وأخذت تظهر في سان بطرسبورغ في السنوات الأخيرة رسومات فنية عالية الطراز وبطريقة واقعية، وكان آخرها صورة لاعب نادي زينيت، فيرديناند ريكسن بعنوان «فيرديناند لا يستسلم».

وتقدم روسيا دعماً للجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب بطلب من الحكومة الشرعية للبلاد.