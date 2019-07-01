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«المركزي» ينفي السماح بصرف الحوالات بسعر «السوداء».. الليرة تتحسن أمام الدولار

| عبد الهادي شباط

الثلاثاء, 02-07-2019

في وقت سجلت فيه الليرة تحسناً أمام الدولار ليلامس 593 بعدما تجاوز مستوى 600 ليرة، نفى المصرف المركزي ما يتم تداوله من شائعات حول صدور قرار يسمح بصرف الحوالات الخارجية وفق سعر دولار السوق الموازية (السوداء) وحصر السماح بأربع شركات.
وتوقعت مصادر في السوق أن يستمر تحسن الليرة أمام الدولار خلال الفترة المقبلة ليصل لما دون 550 ليرة للدولار، وأنه ربما يتحقق ذلك ببطء بما يتناغم مع سياسة المصرف المركزي التي تسعى لتحسين سعر الصرف.
واعتبرت المصادر أنه حتى تعود الأسعار لما كانت عليه لابد أن يتراجع سعر صرف الدولار في الموازية لحدود 480 ليرة وخاصة أن استجابة التجار عادة ما تكون بطيئة في حالات انخفاض سعر صرف الدولار بعكس حالات الارتفاع إذ تكون الاستجابة سريعة لديهم وموازية لحركة ارتفاع الدولار.
ترافق ذلك مع توقعات لمركز دمشق للأبحاث والدراسات «مداد» بتسجيل سعر الصرف تحسناً ملحوظاً خلال تعاملات هذا الأسبوع، واستمرار التحسن خلال الفترة المقبلة.

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