عودة قرابة 1400 مهجر إلى الوطن

بينما عاد قرابة 1400 مهجر إلى أرض الوطن من الدول المجاورة، جدد الرئيس اللبناني ميشال عون دعوته إلى تسهيل عودة المهجرين السوريين، معرباً عن استغرابه من إصرار المجتمع الدولي على عدم المساهمة في هذه العودة.

وقال مركز المصالحة الروسي في سورية، أمس، في نشرته الإعلامية حول عودة المهجرين: «خلال الــ24 الساعة الماضية عاد 1399 لاجئاً إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي الدول الأجنبية»، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة «سبوتنيك» للأنباء.

وأوضح المركز، أنه من ضمن العائدين 381 مهجراً من بينهم 115 امرأة و195 طفلاً عادوا من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، إضافة إلى 1018 مهجراً من بينهم 305 نساء و519 طفلاً عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

على خط مواز، جدد الرئيس اللبناني خلال لقائه أمس وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورانس بارلي، دعوته إلى تسهيل عودة المهجرين السوريين إلى وطنهم.

وأعرب عون، وفق وكالة «سانا» للأنباء عن استغرابه من «إصرار المجتمع الدولي على عدم المساهمة في هذه العودة».

وشدد على تمسك لبنان بعودة المهجرين السوريين إلى ديارهم، موضحاً أن القسم الأكبر من سورية بات مستقراً.

وفي وقت سابق، كان الرئيس اللبناني أشار في تصريح له إلى أن بعض الأطراف في المجتمع الدولي تتحمل المسؤولية عن وضع العراقيل بوجه عودة المهجرين السوريين إلى وطنهم.