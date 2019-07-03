خبراء: تحسن سعر الصرف مستمر مع بدء السياحة … دولار السوداء دون الـ590 ليرة

بينما توقع خبير اقتصادي أن يستمر سعر الصرف بالتحسن خلال المرحلة المقبلة تدريجياً، سجلت الليرة أمس مزيداً من التحسن أمام الدولار في السوق السوداء إذ انخفض سعر الصرف دون مستوى 590 ليرة.

ورأى الخبير أن من أسباب التوقعات لتحسين صرف الليرة هو غياب أي مسببات تزيد الطلب حالياً على الدولار، خصوصاً مع بدء الموسم السياحي وتراجع الطلب على المحروقات وتأمينها عبر الاستيراد بالقطع الأجنبي إضافة لخط ائتماني جديد يتم العمل عليه والذي يوفر الكثير من القطع الأجنبي.

وبيّن الخبير أن جملة الإجراءات التي يعمل عليها المركزي تنم عن حالة فهم للسوق ومن شأنها أن تعيده لحالته الطبيعية بعيداً عن المضاربة التي تقاد عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي والتلاعب بالسعر عبر بعض الصفحات المتخصصة في هذا الشأن.

واعتبر نائب رئيس مجلس الإدارة لجمعية المحللين الماليين سليمان البري أن الأهم اليوم هو استقرار سعر الصرف لما له من أثر مهم في النشاط الاقتصادي بمختلف أشكاله.