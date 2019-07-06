رغم الأزمة ما زالت الثالثة عالمياً … غياب سورية عن اجتماع دولي حرمها من تصدير زيتها!

شكل غياب الفريق السوري الفني عن حضور الاجتماع الدولي الخاص بلجنة الدهون والزيوت الخاصة بدستور الغذاء عن إقصائه من ضمن قائمة الزيوت المعدة للاستهلاك البشري عالمياً، رغم أن سورية وحتى خلال الأزمة، مازالت تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في إنتاجه.

وأكد مصدر حكومي مسؤول مختص بهذا الشأن أنه رغم دعوة سورية لحضور الاجتماع بداية العام الحالي في ماليزيا إلا أن كتاب مجلس الوزراء جاء بعدم الموافقة على سفر الفريق الفني بحجة الترشيد لعمليات الإيفاد الخارجي، مشيراً إلى أن عدم الموافقة على السفر جاءت قبل فترة قصيرة من السفر ما حرم القطاع الخاص أيضاً من المشاركة.

وفي تصريح لـ«الوطن» أشار المصدر إلى أنه تم تكليف موظفي القنصلية السورية في ماليزيا، وهم غير مختصين أو فنيين، لحضور الاجتماع الفني بمواصفات زيت الزيتون، معتبراً أن عدم مشاركة الفريق بالاجتماع ليدافع عن خصائص زيت الزيتون السوري وتوضيحها وضرورة ذكر وتعديل النقاط ضمن مشروع المواصفة الخاصة به، نجم عنه إقصاء الزيت السوري من ضمن قائمة الزيوت المعدة للاستهلاك البشري عالمياً.