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مصطو لـ«الوطن»: فصلنا 400 محام بإدلب منهم عناصر في «الخوذ البيضاء»

| محمد منار حميجو

الإثنين, 08-07-2019

كشف نقيب المحامين في محافظة إدلب جمال مصطو عن فصل نحو 400 محام من النقابة من أصل ألف لخروجهم عن الخط الوطني، موضحاً أن من بينهم محامين انتسبوا إلى محاكم المسلحين كقضاة شرعيين ومنهم من انتسبوا إلى ما تسمى منظمة «الخوذ البيضاء» وآخرون كانوا مع ما يسمى الائتلاف.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد مصطو أنه يتم التواصل مع نحو 100 محام داخل المحافظة هم على قيود النقابة على حين في المناطق الآمنة نحو 250 موزعين على العديد من المحافظات ويمارسون عملهم، مشيراً إلى سفر نحو 200 آخرين خارج البلاد.
وأشار مصطو إلى محاولة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان تتريك بعض المناطق على الحدود سواء بالترهيب أم بالترغيب، معتبراً أنه يصنع من الحدود لواء إسكندرون آخر من خلال ما يقوم به من محاولات فتح طرقات ومحطات اتصالات وكهرباء وجدار عازل وغيرها من الأمور التي تؤدي إلى سياسة التتريك.

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