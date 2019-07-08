رياضة

ميركاتو تشريني باهت

| اللاذقية – محسن عمران

الثلاثاء, 09-07-2019

يبدو أن الميركاتو الصيفي المحلي سيمر باهتاً على فريق تشرين هذا الموسم بسبب الأرقام الفلكية لعقود اللاعبين التي تجاوزات الحد الذي وضعه اتحاد الكرة بشكل كبير من دون أن يفعل أي شيء لوقف ارتفاعها.
ولم يجر تشرين أي تعاقد مما يرغب فيه جمهوره واقتصرت تعاقداته حتى الآن على المدرب ماهر بحري وحارس المرمى أحمد مدنية ومازال جمهوره ينتظر تعاقد يتباهى به كما يفعل جمهور الأندية الأخرى وربما تحضر إدارة تشـرين صفقـة مـن العيار الثقيل.
وتقوم الإدارة الآن بمفاوضة لاعبي فريقها الذين لعبوا الموسم الماضي واحتلوا مركز الوصيف وجدد محمد علي لموسمين وستكر السبحة مع باقي اللاعبين الذين وافقوا بشكل مبدئي بانتظار التفاصيل المالية ومن المتوقع أن تنهي الإدارة التعاقد مع رامي لايقة وعمر ريحاوي ونديم صباغ وخالد كردغلي ومحمد مرمور وحسن أبو زينب وخالد كوجلي ومحمد صهيوني وأحمد بيريش وباقي اللاعبين، بينما غادر بشكل نهائي محمد العقاد وحمدي المصري وفادي مرعي وعبد الرحمن بركات وهناك مفاوضات للمحافظة على ورد السلامة والتجديد له، أما كامل حميشة وعلي بشماني ومحمد مالطا والليث علي وغيث سليمان فهم حاضرون مع الفريق بحكم عقد الرعاية بين اللاعبين الشبان وأنديتهم لمدة ثلاث سنوات.
وقد يكون عقد الرعاية مع إحدى الشركات «سبونسر» فرصة للإدارة لإجراء بعض التعاقدات التي تبث الروح في الفريق والجمهور معاً مع أن تصريحات المدرب ماهر بحري أشارت إلى أن الاعتماد سيكون بشكل كبير على أبناء النادي.
وسيباشر الفريق تمارينه في الخامس عشر من الشهر الحالي وستكون دورة تشرين التي كان مقرراً لها أن تنطلق في نهاية الشهر الحالي، وربما تتأجل بعد تأجيل الدوري إلى العشرين من شهر أيلول فرصة للبحري للوقوف على مستوى لاعبيه.

مقالات ذات صلة

الثلاثاء, 09-07-2019

بعد خيبة الموسم الماضي .. نادي الاتحاد إلى أين المسير؟ … البحري فضّل الذهاب لتشرين وتعاقدات من الصف الثاني

الثلاثاء, 09-07-2019

الأرض لا تخذل السامبا في كوبا أميركا للمرة الخامسة … البرازيل تواصل تقليص الفجوة بنجمة تاسعة

الثلاثاء, 09-07-2019

خروج مصر والمغرب من كأس إفريقيا … مفاجأة كبيرة أم واقع حال أم وراء الأكمة؟

الثلاثاء, 09-07-2019

حلاوة يمثل سورية في الصين

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock