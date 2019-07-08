خماسية لمنتخبنا بمرمى كوريا الشمالية

افتتح منتخبنا الوطني مبارياته بدورة الهند الدولية بلقاء كوريا الشمالية، بفوز ساحق بخمسة أهداف مقابل هدفين، فتصدر البطولة بفارق الأهداف عن طاجكستان.

وانتهى الشوط الأول إلى التعادل بهدف لمثله، فبدأ الكوريون بالتسجيل مبكراً في الدقيقة الثالثة عبر جونغ غوان وأدرك منتخبنا الوطني التعادل في الدقيقة 40 عبر شادي الحموي وهو هدفه الدولي الأول بمباراته الدولية الأولى.

ولم تكن مجريات الشوط بالمقبولة رغم سيطرة الكوريين على أغلب مجرياته، وتألق العالمة برد العديد من الكرات الخطرة فيما تألق الحموي والخطيب في زعزعة الخطوط الدفاعية للفريق المنافس، وقبل النهاية بدقيقة لاحت لمحمد الأحمد فرصة من كرة عرضية لكنها جاءت في أحضان الحارس.

شوط سوري

وتغيرت صورة منتخبنا في الشوط الثاني وخصوصاً مع التناغم الهجومي بين شادي الحموي وفراس الخطيب، وتفاعل محمد مرمور بكل العمليات الهجومية فسجل الأخير هدف التقدم الأول في الدقيقة 55 وقبل أن يفيق المنتخب الكوري عاجله شادي الحموي بهدفه الشخصي الثاني والثالث للمنتخب د60 بتمريرة رائعة من فراس الخطيب، وتقدم منتخبنا برابع الأهداف الذي سجله المرمور د67.

بعدها هدأت المباراة قليلاً مع التبديلات التي أجراها المدرب فخرج الحموي والمرمور والأحمد، واستلم الكوريون زمام المبادرة فهددوا بأكثر من هجمة كان الدفاع لها يقظاً باستثناء كرة ري هو نغين بالدقيقة 79 التي أعلنت الهدف الثاني للشماليين.

فراس الخطيب أبى أن يغادر المباراة دون أن يترك بصمة فيها فسجل خامس الأهداف بطريقته د90، وبذلك عادل رقم رجا رافع على قائمة الهدافين التاريخيين للكرة السورية.

منتخبنا سيقابل غداً بالتوقيت ذاته منتخب طاجكستان على قمة البطولة المبكرة، وكانت طاجكستان قلبت تأخرها أمام الهند بنهاية الشوط الأول صفر/2 إلى فوز دراماتيكي مع نهاية المباراة 4/2.

تشكيلة المنتخب

العالمة- عبد الله الشامي- فارس أرناؤوط- خالد كردغلي- عمرو جنيات- محمد مرمور (أحمد الأحمد)- تامر حاج محمد- ورد السلامة (يوسف الحموي) – محمد الأحمد (محمد عنز) – فراس الخطيب (علي حسن)- شادي الحموي (ماهر دعبول).