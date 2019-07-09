أكد أن ضبط العملية الامتحانية أدى إلى نتائج منطقية … العزب لـ«الوطن»: لا موعد محدداً لإعلان نتائج الثانوية العامة

نفى وزير التربية عماد العزب في تصريح خاص لـ«الوطن» تحديد أي موعد لإعلان نتائج الشهادة الثانوية بفرعيها العلمي والأدبي للدورة الأولى للعام الحالي، مؤكداً أن «عملية تنتيج الامتحانات مازالت مستمرة حتى الساعة، وسيتم إعلان النتائج فور انتهاء هذه العمليات».

وأوضح العزب أن النتائج الامتحانية لهذه الدورة منطقية حتى الآن وذلك بسبب ضبط العملية الامتحانية، وكذلك بسبب إعادة النظر في هيكلية بناء الأسئلة، ما ساعد الطلاب في الحصول على علامات جيدة، كاشفاً عن أنه قد تم في الوقت ذاته إعطاء سلالم التصحيح هامشاً معيناً، وأضاف: أستطيع أن أقول إن النتائج الامتحانية جيدة حتى لحظة اتصالكم لأننا الآن نعمل على استكمال عمليات التنتيج».

وذكر وزير التربية أن عدد الطلاب الذين شاركوا في العملية الامتحانية للشهادة الثانوية العامة بفرعيها العملي والأدبي زاد عن 131 ألف طالب وطالبة.

وكانت «الوطن» وخلال رصدها لمجريات العملية الامتحانية قد وجدت رضى أغلب الطلاب عن مستوى الأسئلة وشمولها لكامل المنهاج، إضافة للانطباع الجيد لدى الأهالي عن مجريات العملية الامتحانية.