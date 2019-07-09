أكثر من نصف مليون سائق خالفوا مرورياً.. وتسليم الكثير من السيارات المفقودة لأصحابها … اللواء العموري لـ«الوطن»: الربط مع «النقل» «والعدل» «والهجرة» و«التأمين» لتسهيل الخدمات

أعلن مدير إدارة المرور في سورية اللواء مأمون العموري عن تنظيم أكثر من 540 ألف ضبط مخالفات في سورية العام الحالي، كاشفاً أنه وقع 3949 حادثاً مرورياً في الفترة ذاتها منها 2100 أضرارها مادية في حين بلغت الجسدية 1843.

وفي لقاء خص به «الوطن» أكد العموري أن هناك 879 سيارة مذاع البحث عنها تم العثور على 591 سيارة منها، مشيراً إلى أنه تسليم الكثير من السيارات لأصحابها.

وأوضح العموري أن أي سيارة يتم العثور عليها يتم التأكد أولاً من صاحبها ومن ثم الاتصال معه حتى يراجع فرع المرور ليثبت أن السيارة له وأنه أجرى ضبطاً حول فقدانها.

وأضاف العموري: يتم بعد ذلك دفع براءة الذمة والمخالفات في حال كانت موجودة ومن ثم يتم تسليمها لصاحبها بشكل نظامي.

وأكد العموري أن مشروع تحديث قاعدة البيانات للربط مع الجهات العامة ذات الصلة مثل وزارات النقل والعدل وإدارة الهجرة و«السورية للتأمين» في آخره لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحاً هناك العديد من الإجراءات مثل موضوع المخالفات وبراءات الذمة ومن ثم يمكن للشخص أن يستعلم عن أي شيء يخص مركبته عبر هذا الربط الشبكي في أي جهة.

وكشف العموري أن هناك بعض العناصر تمت محاسبتهم لأنهم أساؤوا وهي فردية، موضحاً أن هناك العديد من العقوبات مثل السجن والفصل وغيرها في حال ثبتت إساءة عنصر المرور.

وأشار العموري إلى أن القانون يطبق على الجميع، مضيفاً: إذا كنت مدير إدارة أو رئيس فرع المرور لن أقطع الإشارة ويجب أن نكون قدوة في ذلك فلا أسمح لنفسي أو لغيري أن يتجاوز الإشارة، مؤكداً: حتى كبرى الشخصيات المسؤولة في البلد لا تتجاوز الإشارة ولا تسمح لعناصرها بأن تقوم بهذا الفعل.