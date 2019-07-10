ملثم يسرق 12 ألف تذكرة يانصيب

اقتحم مشتبه فيه ملثم متجراً وسرق 12 ألف تذكرة يانصيب من نوع «اكشط واربح»، إضافة إلى 170 صندوقاً كرتونياً من السجائر. وأفادت شرطة المقاطعة، الواقعة في ولاية فرجينيا الأميركية، أن السارق الملثم ما زال طليقاً، واستجابت نائبة قائد شرطة مقاطعة ستافورد لجهاز الإنذار الذي انطلق من متجر «فاس مارت» الواقعة في شارع غاريسونفيل، بعد أن اقتحمها اللص في الساعة الرابعة والنصف صباحاً، وعندما وصلت نائبة قائد الشرطة إلى موقع الاقتحام والسرقة، لاحظت أن إحدى نوافذ المتجر محطمة، الأمر الذي دفعها إلى طلب الدعم. وبينما قام رجال الشرطة بتفتيش موقع الجريمة، كان اللص قد اختفى عن الأنظار مع ما سرقه. وأظهر تسجيل لكاميرا المراقبة اللص الملثم وهو يقتحم المستودع ويسرقه، لكن لم يتم التعرف عليه بسبب اللثام. وتقدر قيمة تذكرة اليانصيب بما بين 10 و30 دولار للتذكرة الواحدة، وبذلك فإجمالي قيمتها يقدر بما بين 120 و360 ألف دولار.