رياضة

تعاقدات من العيار الثقيل لإدارة حطين

| اللاذقية- الوطن

الخميس, 11-07-2019

بعد سنوات من الغربة الخارجية والمحلية عاد ابن حطين اللاعب خالد كوجلي إلى ناديه بعد تجارب احترافية له لعب فيها مع فرق طليعة تعز وأهلي صنعاء باليمن قبل أن يعود لملاعبنا وينضم إلى فريق الجيش حيث حقق معه نتائج لافتة وألقاباً محلية وقبل ثلاث سنوات كانت وجهته الجار تشرين حيث قدم الكوجلي لاعب خط الوسط مستويات متميزة جعلت إدارات تشرين والمدربين الذين تعاقبوا على تدريب البحارة يتمسكون به ويجددون له لثلاثة مواسم متتالية بات فيها الكوجلي اللاعب المفضل لجماهير تشرين التي بادلته الحب والتقدير لوفائه لقميص النادي ووجه الكوجلي لها الشكر قبل مغادرته وعودته إلى حطين.
الكوجلي أكد أن عودته طبيعية لناديه الذي تربى فيه وأنه لن يدخر جهداً لتقديم مستويات تليق بالحوت الأزرق الذي سيدخل منافسات هذا الموسم وعينه على اللقب بدليل الجهد الكبير للإدارة وتعاقدها مع مدربنا الوطني حيث عفش وضم مجموعة من نخبة لاعبي الدوري السوري إضافة إلى عودة اللاعبين أحمد ديب ومارديك مردكيان، وأكد الكوجلي أن حطين هذا الموسم سيكون له بصمة على كرة القدم السورية.
وكانت إدارة حطين قد وقعت عدة عقود من العيار الثقيل ضمت فيهم نخبة من لاعبي الجيش وهم: حسين شعيب وعز الدين عوض ورضوان قلعجي وحسام بوادقجي والحارس شاهر الشاكر، بينما تم التجديد لكل من حسن أبو كف وحمود الحمود ووسيم نبهان كما عاد مارديك مردكيان وأحمد ديب وما زال هناك الكثير من الأخبار السارة لعشاق الحوت بتعاقدات من العيار الثقيل كما أكدت إدارة حطين التي تعمل بصمت حتى إتمام كل عقد بسرية تامة.

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