برجك اليوم – الثلاثاء 16 تموز 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان قد تتعرض لحساب أو تسمع الكثير من الأحاديث التي تتداول حولك وبطريقة مغلوطة، فالمشاكل حولك تجعلك شارداً شكاكاً وقد تتهم ببرود المشاعر أو بأنك غير مهتم.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار اهتم مراراً بتواصلك مع الآخرين فأنت تعرف تماماً عدم جدوى الشجارات وأنها غير فعالة، فهذا ليس أسلوبك ولا طريقتك في التصرف فكن هادئاً واهتم بإجراءات جديدة.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران اليوم يحمل الرضا والأخبار الطيبة للإقبال على العمل والانفتاح على الناس والقيام بمبادرات تجاه من تحب فاليوم تمتلك سعادة سببها محبة المحيط.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز صدقني ما يحل بالعصبية سيحل بالهدوء فأنت تملك قدرة إقناع مرعبة، فلا تهدد بعض العلاقات ولا تلجأ إلى الاستفزاز أو الأوامر واحذر من أي تصعيد أو إهمال من طرفك.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب العمل من أول أولوياتك وأنا أدعوك للتنسيق بينك وبين من يساعدك ويحبك، فالأجواء الفلكية تحفزك على بذل الجهود في العمل لأنه أساس حياتك ومصدر مالك.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول الحوار مفيد على جميع الأصعدة فحاول أن تنفتح على الآخرين واترك لغة الحسم، لأنك تشعر اليوم بالأمان على الصعيد العاطفي أو العملي وأنك لم تفقد حظوظك الطيبة.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول تستطيع تلافي المضايقات العابرة بسهولة ويسر بقليل من الهدوء والقرارات المدروسة، فحاول تفادي المشاكل الصغيرة التي قد تنتج عن رد فعل متهور أو كلمة صريحة.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني الجو حولك مليء بالحركة والتعارف والاتصالات والسبب وضع عاطفي أو أسري جيد وسعيد، فأنت تمتلك الحيوية ومحبة الآخرين ومساعدتهم كلقاءات أو نقاشات ما يجعلك نجماً من حولك.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول كن مترقباً وحذراً في أمورك المالية وحاول أن توازن بين دخلك ومصروفك واهتم بالأمور الأساسية بعيداً عن الرفاهية أو البذخ فلا تتهاون هذا الشهر في حقك المالي.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني تبدو لك الحياة سعيدة، إذ تضمحل هذا الأسبوع المؤثرات الفلكية السلبية ويعم السلام والارتياح في أجواء علاقاتك باستطاعتك الإفصاح عما يجول بخاطرك فأنت متفائل.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط قد تستاء من عدم أمانة أو من بعض الأكاذيب حولك من أشخاص أنت تثق بهم أو ينتابك الحزن نتيجة أخبار تسمعها وقد تعاني من انقطاع اتصالات مع أشخاص تحبهم.