عبد اللهيان حمل مبادرة لمواجهة «صفقة القرن»

علمت «الوطن» من مصادر مطلعة على مضمون زيارة المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان إلى دمشق، أن الأخير حمل إلى الرئيس بشار الأسد مبادرة من قائد الثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي، بخصوص مواجهة ما يسمى «صفقة القرن».

ووفق المصادر، فإن هناك مبادرة أيضاً لحل ملف إدلب سياسياً بالتوافق مع تركيا، خصوصاً أن هناك علاقة قوية بين أنقرة وطهران، واجتماعاً مقبلاً لأستانا في الأول من الشهر القادم.

وفي تصريح لـ«الوطن»، أشار نائب رئيس جمعية الصداقة السورية الإيرانية في مجلس الشعب، حسين راغب الحسين، أن زيارة المسؤول الإيراني تضمنت التباحث في سبل مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

بدوره، وفي تصريح آخر لـ«الوطن»، قال عضو مجلس الشعب محمد بشير الشربجي: إنه تم الحديث عن تطور إيجابي على صعيد تشكيل «اللجنة الدستورية».