وفد مجلس الشعب واصل مشاركته في نيويورك بمنتدى التنمية وألقى كلمة سورية … شبيرو لـ«الوطن»: لا يمكن القيام بالتنمية في ظل الإرهاب

أكدت عضو الوفد البرلماني المشارك في منتدى التنمية المستدامة في مدينة نيويورك مها شبيرو أن كلمة الوفد السوري التي ألقتها أمس رئيسة الوفد سناء أبو زيد ركزت على أنه لا يمكن القيام بالتنمية في ظل الإرهاب.

ووصل وفد برلماني برئاسة مراقب مجلس الشعب سناء أبو زيد وعضوية كل من النواب أحمد الكزبري وحامد حسن ومها شبيرو السبت للمشاركة في أعمال المنتدى البرلماني المنعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بدعوة من الاتحاد البرلماني الدولي في إطار مساهمته في المنتدى السياسي رفيع المستوى من أجل التنمية المستدامة.

وفي اتصال هاتفي أجرته «الوطن» مع شبيرو أشارت إلى أنه تم نقل هموم الشعب السوري وخصوصاً أن الدولة كانت تسير قبل الحرب قدماً نحو التنمية المستدامة وحققت جزءاً كبيراً منها، معتبرة أن الحرب الإرهابية استهدفت كل البنى التحتية بما فيها التعليم والصحة.

وأوضحت شبيرو أن المنتدى سيشهد اليوم الثلاثاء، بحسب التوقيت المحلي لمدينة نيويورك، ورشات عمل عدة وسيتم تقسيم الوفود إلى مجموعات وكل نائب من الوفد السوري سيكون ضمن مجموعة، مشيرة إلى أن الخميس سيكون اليوم الختامي وصدور التوصيات.

وينعقد المنتدى تحت عنوان «تمكين الناس وضمان الشمولية والمساواة» لتحقيق أهداف خطة التنمية ذات الأهداف الـ17 الممتدة إلى عام 2030 ومنها القضاء على الفقر.

وخلال اليومين الماضيين تم عقد اجتماع رفيع المستوى للشراكة العالمية من أجل التنمية الفعالة وناقش الشراكات بين الحكومات والبرلمانات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والنقابات العمالية والإدارات المحلية والقطاع الخاص والمؤسسات والأوساط الأكاديمية وكيفية تفعيل هذه الشراكات من أجل ضمان تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة.